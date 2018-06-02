Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запретил в стране такси Uber.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Сообщается, что Эрдоган заявил, что для Uber в Турции "бизнес окончен".

"У нас есть собственная система такси... Мы самим будем решать", - отметил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что таким образом, он не даст разрушить бизнес местных таксистов.

Издание пишет, что волители выступали против Uber, обвиняя его в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса.

Отметим, что Uber уже запрещен в таких странах, как Болгария, Дания и Венгрия. В то же время деятельность сервиса ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии и Тайване.

Ранее "Страна" сообщала, что Uber начал доставлять еду с помощью дронов.

Также Uber создаст летающее такси совместно с NASA.