В Турции запретили сервис такси Uber
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запретил в стране такси Uber.
Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Сообщается, что Эрдоган заявил, что для Uber в Турции "бизнес окончен".
"У нас есть собственная система такси... Мы самим будем решать", - отметил турецкий лидер.
Президент подчеркнул, что таким образом, он не даст разрушить бизнес местных таксистов.
Издание пишет, что волители выступали против Uber, обвиняя его в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса.
Отметим, что Uber уже запрещен в таких странах, как Болгария, Дания и Венгрия. В то же время деятельность сервиса ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии и Тайване.
Ранее "Страна" сообщала, что Uber начал доставлять еду с помощью дронов.
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