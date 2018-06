В ночь на 2 мая, в Китае упал метеорит. Об это в Twitter сообщает People's Daily.

Сообщается, что космическое тело упало в китайской провинции Юнань. Момент, когда небесное тело входит в атмосферу Земли, попал на видео.

На записи видно, как метеорит сгорает в слоях атмосферы над городом Джингхонг.

О пострадавших или погибших в результате падения метеорита не сообщается.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0