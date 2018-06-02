В ночь на 2 мая, в Китае упал метеорит. Об это в Twitter сообщает People's Daily.

Сообщается, что космическое тело упало в китайской провинции Юнань. Момент, когда небесное тело входит в атмосферу Земли, попал на видео.

На записи видно, как метеорит сгорает в слоях атмосферы над городом Джингхонг.

О пострадавших или погибших в результате падения метеорита не сообщается.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0 — People's Daily,China (@PDChina) 2 июня 2018 г.

Напомним, астероиды в 2018 году приблизятся к Земле на опасное расстояние 34 раза. Размер их в поперечнике превышает 100 метров.

Однако серьезно угрожают Земле и более мелкие объекты, поскольку могут упасть вблизи населенных пунктов. От удара волны и нагрева могут произойти серьезные разрушения, которые сравнимы с поражением от атомного взрыва.

Ранее "Страна" сообщала, что в древних льдах Антарктиды исследователи обнаружили сотни новых метеоритов.