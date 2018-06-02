За минувшие сутки боевики 33 обстреляли позиции украинской армии на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что боевики три раза применили тяжелое вооружение.

"В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на Горловском направления в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг прибегал к провокациям, открывал беспокойный огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены. В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применения оккупантами снайперов", - сказано в сообщении.

Боевые действия также велись в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, и Широкино.

"Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение — 122-мм артиллерию и 82-мм минометы", - сообщили в штабе.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. По данным разведки три боевика погибли и двое ранены.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу штаб ООС сообщил об обострении ситуации на мариупольском направлении.

Также на Донбассе уменьшилось число обстрелов, 2 раненых.