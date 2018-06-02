В Белом доме планируют возможную встречу Дональда Трампа и и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают источники издания The Wall Street Journal.

Сообщается, что посол США в России Джон Хантсман прибыл в Вашингтон, чтобы помочь организовать встречу между двумя лидерами стран. Однако отмечается, что переговоры о встрече находятся пока на ранней стадии. Стороны согласовывают возможную дату и место.

Источник добавил, что что на встрече, целью которой является "разрешение давних разногласий", Трамп и Путин обсудят Сирию, Украину и контроль над ядерными вооружениями.

При этом издание пишет, что сейчас Трамп сосредоточен на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и если переговоры там продолжатся, работа над встречей с Путиным будет отложена.

Ранее "Страна" сообщала, что лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо Трампу.

Также в расписании Трампа нет встречи с делегацией КНДР.