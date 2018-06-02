В субботу, 2 июня, в Украине будет теплая и сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают, что ливни пройдут лишь на западе страны. При этом температура будет жаркая, до +25...+30 градусов.

В центральных регионах дождей не предвидится, температура будет +23...+27 градусов.

Тепло также будет на севере страны, до +24...+27 градусов. В восточных областях будет свежо, сухо и ветрено, +21...+24 градуса.

На юге также будет тепло и солнечно, а температура поднимется до +23...+27 градусов, на побережье Черного и Азовского морей иногда даже +21...+23 градусов и с порывистым ветром.

В то же время в Киеве 2 июня будет сухо и комфортная температура воздуха, днем ​​+25...+27 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появилась карта, какой будет погода в Украине на первые летние выходные.

Также синоптик показала карту, какая будет в Украине погода в первую неделю лета.