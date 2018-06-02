Синоптики рассказали, какие области сегодня зальет дождями
В субботу, 2 июня, в Украине будет теплая и сухая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики отмечают, что ливни пройдут лишь на западе страны. При этом температура будет жаркая, до +25...+30 градусов.
В центральных регионах дождей не предвидится, температура будет +23...+27 градусов.
Тепло также будет на севере страны, до +24...+27 градусов. В восточных областях будет свежо, сухо и ветрено, +21...+24 градуса.
На юге также будет тепло и солнечно, а температура поднимется до +23...+27 градусов, на побережье Черного и Азовского морей иногда даже +21...+23 градусов и с порывистым ветром.
В то же время в Киеве 2 июня будет сухо и комфортная температура воздуха, днем +25...+27 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что появилась карта, какой будет погода в Украине на первые летние выходные.
Также синоптик показала карту, какая будет в Украине погода в первую неделю лета.