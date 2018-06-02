В Польше в поле остается много не собранной клубники из-за дефицита работников. Причиной называют появившиеся у украинцев проблемы с въездом в страну.

Об этом рассказал президент польской Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, передает "Польское радио".

Он подчеркнул, что под угрозой оказался сбор не только урожая клубники, но также вишни и малины.

Ранее в польские административно-правовые нормы были внесены изменения, усложняющие въезд в Польшу.

"Работники с Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - убеждает Анджей Гайовничек.

Фермеры просят таможенные службы либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.

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Как сообщала "Страна", Япония также упростит въезд иностранным гастарбайтерам из-за дефицита рабочих рук.

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