Убийцу черкасского депутата Сергея Гуры - Николая Гончара выписали из больницы и он дал показания полиции.

Об этом сообщает ТСН.

Они были знакомы более 30 лет. 15 лет назад, на глазах у Гончара, Гура застрелил свою жену. Полиция нашла место захоронения молодой женщины. Охранник помогал депутату закопать тело женщины. Он сотрудничал с депутатом с 1990 года.

По словам журналиста Валерия Воротника, Гура убил свою жену "потому, что она слишком много знала". Ее тело положили в клетчатую сумку, но она была еще жива. Гура добил ее еще одним выстрелом прямо в багажнике.

После убийства депутат якобы стал больше доверять охраннику и даже доверил ему руководство своим рыболовным бизнесом. Когда дела в бизнесе ухудшились, Гура обвинил во всем охранника и начал угрожать ему. После ссоры и угроз охранник застрелил Гуру. Ранее сообщалось, что в четверг, 24 мая, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисном помещении. Гуру убил его бывший охранник Николай Гончар.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", убийцу депутата в Черкассах держат под круглосуточной охраной в больнице.

"Государство не выполняет функцию гаранта безопасности ни для депутатов, ни для всех украинцев. Такого не может быть в стране, которая стремится жить по европейским стандартам", - заявляют в партии.

Также полиция рассказала, что нашли при обыске у убийцы депутата от “Батькивщины” в Черкассах.