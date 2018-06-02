Российскую фигуристку Екатерину Боброву не пустили в Киев на юбилей к матери мужа (свекрови).

О ситуации спортсменка рассказала на своей страничке в Instagram.

"Буквально сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник – в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови", - отметила спортсменка.

"И меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок, где мы с ними в очень праздничной, тёплой и дружеской атмосфере общались о жизни, спорте, здоровье, преодолении трудностей, достижении целей.. а ещё, например, о дружбе – с детишками из самых разных стран: России, Белоруссии, Казахстана и ещё очень многих стран. А Артек находится в Крыму.

И вот у меня чисто ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ вопрос. Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слёзы счастья, что рождало мотивацию и радость, и воодушевление?

И вызывало их такой светлый смех и улыбки. И наше общение длилось гораздо дольше запланированного, потому что мы просто не могли остановиться! Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа ? Я вам честно скажу - у меня нет ответа на этот вопрос. Но я очень хочу, чтобы у ВСЕХ нас с вами вообще не было причин подобные вопросы задавать и принимать подобные решения. Мира нам всем. И взаимопонимания. От всего сердца.

А я, к большому моему сожалению, не смогу приехать в гости к родным ещё как минимум три года".

Спортсменка должна знать, что в соответствии с законами Украины она не имела право въезжать на территорию аннексированного Крыма с территории РФ. Боброва.является олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы.

На чемпионате мира ее высшее достижение - серебряная медаль.

Фото: instagram.com/ekaterinabobrova

Как сообщала "Страна", Юля Джима продолжит выступления в сборной Украины, но тренироваться будет в Словении. После завершения сезона-2017/18 Джима рассматривала вариант завершения карьеры, но Федерация биатлона Украины уже тогда была готова пойти на уступки ради продолжения ее выступлений.

Отметим, что украинской гимнастке Бессоновой сделали предложение на матче НБА в Майами.