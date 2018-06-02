Под Мелитополем похитители металла украли коллектор, после чего сточные воды начали разливаться по лесу. Нечистоты попадают в почву и уже начали уничтожать деревья.

В нескольких сотнях метров – национальный заповедник "Каменная могила", внесенный в реестр памятников ЮНЕСКО. Об этом сообщает ТСН.

Вблизи города стоит очень неприятный запах. Сотни квадратных метров леса сейчас затоплены фекальными водами, которые образовали сразу несколько огромных озер.

Коллектор, через который должна отводиться канализация из Мирного, демонтировали искатели металла. Все сточные воды стекают прямо в лес, говорят жители 4-тысячного поселка.

Председатель местной территориальной общины от журналистов скрывается, его телефон выключен. Также не желают общаться и его заместители. В райгосадминистрации говорят, деньги на реконструкцию коллектора выделены, однако их еще даже не начали осваивать.

"В текущем году были выделены средства из областного экофонда в размере 500 тысяч гривен на реконструкцию очистных сооружений, мощность составляла 1000 кубических метров, но глава обратился с просьбой уменьшить мощность с тысячи до 500 метров кубических в сутки", – говорит председатель Мелитопольской РГА Сергей Селевич.

Поселковый председатель исчез, найти его районные чиновники не могут, и уже обратились за помощью к полиции. Тем временем уже за несколько сотен метров от зоны бедствия – заповедник международного значения "Каменная могила", до которого может дойти ядовитое подтопление.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", Прилуки затопили нечистоты, властям пришлось отключить воду в городе. Из-за порыва канализации подтопило дома на улицах Шевченко и Гимназической.

Напомним, что в Одессе книжный фестиваль "Зеленая волна" смыло канализационными стоками.