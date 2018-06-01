В пятницу, 1 июня стало известно о проблемах с обработкой транзакций в Европе, совершаемых через банковские карты VISA.

В России проблем с платежами этой системы пока не зафиксировано, передает ГазетаРу. Также все в порядке в Норвегии.

В ряде других европейских стран операции с карточками VISA отклоняются терминалами. Сама компания причин сбоя в обслуживании не называет, но о проблеме уже знает.

По некоторым данным проблемы с банковскими картами возникали и у держателей MasterCard.

Фото: twitter.com/VisaNews

В твиттере среди европейских пользователей начался настоящий флэшмоб, который можно было бы назвать "Cash only" - люди постят тематические фото и посты, где советуют друг другу всегда иметь при себе наличные деньги.

"Так как с 2015 года все внутрироссийские операции по картам международных платежных систем и платежной системы "Мир" обрабатываются через Национальную систему платежных карт, в России все карточные платежи проходят штатно, проблем не отмечено", - сообщили в пресс-службе НСПК.

Фото: twitter.com/mlnangalama

Как сообщала "Страна", в НБУ хотят идентифицировать украинцев при помощи банковских карточек. Сейчас с помощью банковской карты уже можно получить ряд административных услуг, однако в НБУ хотят предоставить возможность с помощью уже существующих банковских карт открывать счета в других банках.

Напомним, у Кличко рассказали, как с 1 июня будут продавать абонементы на парковку.