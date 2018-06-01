Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что Борис Герман, которого подозревают в организации "убийства" Аркадия Бабченко, был шокирован, узнав о том, что журналист жив. Об этом он в пятницу, 1 февраля, рассказал в эфире Радио НВ.

По словам Луценко, об этом Герману сообщили его адвокаты.

"Когда господина Германа задержали на улице, потом доставили в соответствующее место, долго ждали его адвокатов. Но адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: "Ну что, как всегда по торговле оружием?". Потому что господин Герман имеет несколько дел - открытых, закрытых - по торговле оружием. Он говорит: "Ну да, конечно, по торговле оружием". Он (адвокат - Прим. ред.) говорит: "Извини, задержались, потому что там такой дурдом - журналист, которого убили, оказался жив". И тут господин Герман белеет, говорит: "Мне конец", - рассказал генпрокурор.

Также Юрий Луценко заявил, что Герман на самом деле не сотрудничал с украинской контрразведкой, как он заявил во время заседания суда по избранию ему меры пресечения.

Не был он никаким сотрудником [украинской контрразведки, - Прим.ред.], это очевидно. Конечно, мы это проверили еще до того, как состоялось вчерашнее судебное заседание", - сказал Луценко.

Как сообщала "Страна", Луценко и Грицак объяснили западным дипломатам смысл инсценировки убийства Бабченко.

Ранее силовики заявили о 47 потенциальных жертвах по делу Бабченко. Среди них - Ганапольский и Киселев.