Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его фамилии нет в списке лиц, которых собирался "заказать" Борис Герман. Сам перечень, якобы, удалось получить украинским правоохранителям в ходе имитации убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос ведущего в эфире радио "Новое время" в пятницу вечером, есть ли его фамилия в полученном украинским следствием в ходе спецоперации списке лиц, которым потенциально угрожает опасность - Луценко ответил отрицательно.

"Список состоит из двух неравных частей – граждане Российской Федерации, которые сейчас находятся на территории Украины, и им может угрожать месть. Это часть "Месть". Вторая часть, это большая часть, - это украинские граждане, в первую очередь журналисты, но не только, заказ на которых имеет целью, с моей точки зрения, - хаос", - заявил Луценко.

Как сообщала "Страна", Луценко заявил. что имитация смерти Аркадия Бабченко была законной.

После заказа убийства Бабченко организатор, якобы, предложил исполнителю, который действовал в сотрудничестве с СБУ, убить еще двух человек.

Отметим, что по словам генпрокурора, расследование убийства Шеремета не продвинулось ни по одной из версий.