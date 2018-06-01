В поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области дети игрались с пухом и подпалили его. После этого начался пожар.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

На место происшествия для тушения прибыли пожарные.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве ночью вспыхнула высотка, спасатели эвакуировали 10 человек.

Во время тушения пожара из квартиры на 8-м этаже спасли женщину, которая пряталась от огня на другом балконе горящей квартиры. Ее доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

Напомним, что причиной гигантских лесных пожаров в Херсонской области назвали поджоги. Лесной пожар в Херсонской области, который начался 28 мая, охватил уже около 580 га.