Коллегия Орджоникидзевского районного суда г.Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, удовлетворила ходатайство защитника Н.Штепы Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры, передает Интерфакс- Украина.

"Отвести председательствующего судью Попову, запасного судью Бугеру, судью Саркисян от участия в рассмотрении уголовного производства... по обвинению Штепы Нели Игоревны в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины", - говорится в определении суда, вынесенном в пятницу.

Согласно определению суда, материалы производства должны быть переданы в канцелярию для проведения повторного автоматического распределения.

Свое ходатайство об отводе судей Тананкин мотивировал тем, что Попова и Бугера являются внутренне перемещенными лицами из зоны проведения АТО. Поскольку у них осталась недвижимость в оккупированных Горловке и Луганске, а Штепу обвиняется в содействии созданию и деятельности т.н. ДНР, по мнению защитника, могут быть сомнения в непредвзятости судей. Кроме того, по словам Тананакина, назначение Бугеры запасной судьей было проведено с нарушениями.

Необходимость отвода Саркисян защитник мотивировал тем, что судья жаловалась, что получала СМС-сообщения с угрозами в связи с делом Штепы.

Прокуратура поддержала ходатайство Тананакина в части отвода Саркисян, а также Бугеры в связи с нарушениями при ее назначении запасной судьей. Требование отвести судей, поскольку они являются переселенцами, гособвинение сочло безосновательным.

Кроме того, гособвинитель заявила ходатайство об отстранении от дела Тананакина, поскольку, по ее словам, прокуратура получила подтверждение, что его имени нет в Едином реестре адвокатов Украины, а, следовательно, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, не может быть защитником в уголовном процессе. Это ходатайство суд не рассматривал.

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