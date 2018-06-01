В Киеве на Броварском проспекте, возле АЗС KLO, перевернулся грузовик Volkswagen.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По информации от водителя, его подрезал неизвестный автомобиль и для того, чтобы не врезаться в него - пришлось резко крутить рулем, от чего авто и перевернулось.

В ДТП обошлось без пострадавших. Водитель решил правоохранителей не вызывать.

Вместе с неравнодушными гражданами и с помощью другого грузового автомобиля удалось поставить перевернутое авто на колеса.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", расследованием ДТП с участием авто из кортежа Порошенко займутся сотрудники СБУ.

Напомним, что в венгерском Будапеште запретили передвигаться на сегвеях - штраф 155 евро.