В Киеве грузовик лег на бок, пытаясь уйти от столкновения на Броварском проспекте. Видео
В Киеве на Броварском проспекте, возле АЗС KLO, перевернулся грузовик Volkswagen.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
По информации от водителя, его подрезал неизвестный автомобиль и для того, чтобы не врезаться в него - пришлось резко крутить рулем, от чего авто и перевернулось.
В ДТП обошлось без пострадавших. Водитель решил правоохранителей не вызывать.
Вместе с неравнодушными гражданами и с помощью другого грузового автомобиля удалось поставить перевернутое авто на колеса.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Видео: youtube.com/Kyiv Operativ
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