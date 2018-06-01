Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ищет новые подходы для изменения уровня ставок, которые применяются при растаможивании автомобилей с европейской регистрацией.

Информацию о готовящихся изменениях рассказала глава комитета Нина Южанина журналистам издания Новое время. Она рассказала, что на данный момент в правительстве склоняются к тому, чтобы разрешить автовладельцам пройти процедуру растаможивания их машин по новым ставкам.

Размеры новых ставок позволят защитить Украину от загрязнения воздуха выхлопными газами от старых автомобилей, при этом ставки будут снижены, заявила Южанина. Она назвала предварительные размеры ставок, которые придется платить при ввозе машины на территорию Украины.

Так за новый автомобиль нужно будет отдать 150 евро.

За автомобиль, который не старше пяти лет (Евро-5) нужно будет отдать государству 300 евро.

Если машину произвели в период с 2005 по 2009 годы (Евро-4), то за нее нужно будет отдать сбор в размере 750 евро, а вот за машину, выпущенную в 2000-2004 годах нужно будет заплатить 1500 евро.

Автомобили, относящиеся к категории Евро-2 будут облагаться сбором в размере 7500 евро.

Данная сумма, по словам Южаниной, является ограничительной мерой, не позволяющей ввозить их на территорию Украины.

На сегодняшний день за импортные автомобили с объемом двигателя 1,6 тыс куб. см акциз составляет 427 евро, а для машин не старше 5 лет его размер увеличивается до 2629 евро. За машину старше пяти лет уже нужно отдать в бюджет 39,6 евро.

Напомним, что в ГФС назвали точное количество автомобилей с еврономерами, которые колесят по территории Украины.

Как сообщала "Страна", ранее в Украине начали бесплатно раздавать конфискованные "евробляхи".

Мы писали, что пограничники придумали способ не пускать в Украину авто на "литовских бляхах".

Также Порошенко подписал закон об упрощении ввоза в Украину импортных авто.