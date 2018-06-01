Нацбанк изменил порядок ведения кассовых операций в гривне. Субъектам хозяйствования установлен переходной адаптационный период до 30 июня 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В течение этого периода субъекты хозяйствования могут использовать в своей деятельности прежние формы документов, включая формы ведомости на выплату денег, приходного и расходного кассового ордеров, журнала регистрации кассовых документов, кассовой книги, книги учета выданных и принятых наличных и акта о результатах инвентаризации.

За этот период субъекты хозяйствования должны разработать и утвердить порядок оприходования наличности в кассе и порядок расчета лимита кассы.

Также нововведения нормируют особенности оприходования наличности в кассах субъектов хозяйствования, определяют порядок использования книги учета расчетных операций, уточняют порядок расчетов наличными в размере до 50 тыс. грн для физических лиц с субъектами хозяйствования.

Министерство финансов разработало проект постановления, в соответствии с которым предприниматели смогут осуществлять регистрацию расчётов с помощью мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других средств коммуникации. Соответствующие проекты были приняты правительственным комитетом 31 мая и будут вынесены на утверждение правительства на следующей неделе.

Как сообщала "Страна", в первый день лета банкиры приподняли курс доллара и рассказали, что будет в июне.

Отметим, что финансисты назвали коррупцию, правоохранительные органы и суды главными рисками для финансовой системы Украины.