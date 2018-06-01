Журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рассказали, что встретились с украинскими правоохранителями, которые рассказали о списке нежелательных для российской власти людей, которые стали известны в связи со спецоперацией с участием Бабченко.

Об этом журналисты рассказали в эфире телеканала "Прямой".

"Это была встреча, связанная с делом Бабченко и с вопросами безопасности журналистов, работающих в Украине ... Это была служебная встреча по вопросам безопасности для тех людей, которые находятся в этом списке", - рассказал Ганапольский.

Он отметил, что присутствующие подписали специальный документ о неразглашении, "потому скажем только то, что можно сказать".



"Смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными, потому что те, кто организовывали покушение на Бабченко, это люди, которые будут пытаться осуществить реванш, поэтому всем нужно быть внимательными", - отметил журналист.

По его словам, эта встреча не имела целью пиар действий силовиков.

"Единственное, что я могу сказать, что в этом списке, когда его обнаружили, были не 30 фамилий, а 47", - добавил Ганапольский.

Он рассказал, что присутствующим дали ознакомиться "с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны", чтобы "показать серьезность этого дела".

"И я сделал вывод ... это действительно была серьезная история, с проплаченными деньгами ... с целью убийства Бабченко", - отметил журналист.

Евгений Киселев добавил, что у него "никогда не было особенно сомнений, что моя фамилия там есть".

Видео: Youtube.com

Как сообщала Страна, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Как сообщала "Страна", Луценко сообщил, кто еще должен быть стать мишенью киллера Цымбалюка. "Из этого списка мы знаем трех лиц. Об остальных мы не смогли узнать", - сказал он, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Германа со следствием.