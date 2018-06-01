Следователи отдела по расследованию особо важных дел и преступлений завершили досудебное расследование в отношении сотрудников одного из банков, подозреваемых в выдаче фиктивных кредитов самим себе.

Следствие установило, что начальник одного из отделений вместе с сотрудниками организовал преступную схему по завладению имуществом банка, передает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В сообщении Национальной полиции Харьковской области говорится, что мошенники изготавливали поддельные документы для получения кредитов от имени других людей, и на их основании получали от банка деньги.

Всего зафиксировано 10 эпизодов преступной деятельности на протяжении 2007-2008 годов. Злоумышленники обокрала финучреждение на сумму около 4 млн гривен.

На имущество подозреваемых наложен арест, с целью возмещения ущерба нанесенного банковскому учреждению. В полиции сообщают, что обвинительный акт по делу о мошенничестве неправилен на рассмотрение в судебные инстанции города. Членам преступной группы грозит наказание от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Как сообщала "Страна", финансисты назвали коррупцию, правоохранительные органы и суды главными рисками для финансовой системы Украины.

В числе крупнейших источников нестабильности люди также отметили политическую и социальную ситуацию в стране, текущее состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями и защиты прав кредиторов, инвесторов, а также мошенничество и кибернетическую опасность.

Напомним, что в НБУ хотят идентифицировать украинцев при помощи банковских карточек.