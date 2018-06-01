Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в субботу и воскресенье в Украине будет "разнообразной", но без осадков.

"На Западе будет жара до + 25 ...+ 30 градусов, скачки давления и локальные дожди и грозы. Прячьтесь правильно от грозы. На Востоке ожидается свежая погода, + 21... + 24 градуса, сухо и ветрено. В Центре - без осадков, + 23... + 27 градусов. На севере - преимущественно сухо, 3 июня вечером возможен дождь на Житомирщине и Киевщине. + 24... + 27 градусов. На юге выходные будет солнечно, + 23... + 27 градусов, на побережье морей иногда даже + 21... + 23 градусов и с порывистым ветром". - утверждает синоптик.

"В Киеве на выходных сухо и комфортная температура воздуха, днем ​​+25 ...+27 градусов. Вечером в воскресенье вероятность дождя с грозой", - добавила Диденко.

Фото: facebook.com/

Как сообщала Страна, синоптик рассказала, какие погодные рекорды мая побиты в украинской столице.

Мы писали, что в выходные в Украине похолодает, а на западе пойдут дожди.

Также мы рассказывали, какой будет погода в Украине и Киеве 30 мая по версии Укргидрометцентра.