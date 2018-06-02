Металлурги Украины серьезно озабочены изменением ситуации на мировых рынках металлопродукции в связи с введением США заградительных 25%-ных пошлин на импорт стали.

Об этом в пятницу, 1 июня сообщил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает Интерфакс.

Данное решение было ожидаемым, однако оно несет значительные риски для украинской металлопродукции, особенно в контексте пошлин в отношении ЕС.

"Если в США поставки стали из Украины составляют 1,3%, то в ЕС - более 30%. Более того, несколько недель назад Турция также объявила защитное расследование после введение защитных мер (пошлин - Прим.Ред.) США", - констатировал собеседник агентства.

При этом глава объединения отметил, что рынки ЕС и Турции являются приоритетными для поставок украинской металлопродукции.

"И под риски защитных мер ЕС и Турции попадает более половины всего экспорта украинской металлопродукции на более чем $5 млрд", - подчеркнул Каленков.

В свою очередь на Днепровском металлургическом заводе (ДМЗ) агентству сообщили, что в настоящее время никаких изменений в реализации металлопродукции нет.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию в связи с введением пошлин и анализируем ее", - сообщил агентству представитель завода.

Вместе с тем, генеральный директор "Стальканат-Силур" Сергей Лавриненко в комментарии агентству выразил значительную озабоченность ситуацией на рынке металлопродукции в ЕС, что отразится и на украинских метпредприятих.

"На рынке ЕС очень много стали. И пошлины США отразятся и на нас, и на наших метпредприятиях - на ArcelorMittal, на "Метинвесте", на всех поставщиках", - убежден гендиректор.

"Это, по сути, взрыв на рынке. Что будет - сложно предположить", - резюмировал топ-менеджер.

В пресс-службе крупнейшего в Украине Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" отказались от комментариев. Также не было сообщений от группы "Метинвест".

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики. Новые пошлины вступили в силу в полночь 1 июня.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

Украина экспортирует около 80% производимой металлопродукции. При этом метпредприятия Украины в январе-апреле 2018 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $3 млрд 488,042 млн ($2 млрд 640,229 млн) - на черные металлы за этот период пришлось 22,57% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,26% за первые четыре месяца прошлого года. Кроме того, Украина в январе-апреле-2018 увеличила экспорт металлоизделий на 34% - до $351,363 млн. В апреле их поставлено на $103,907 млн.

Украина в 2017 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 20% по сравнению с 2016 годом – до $8 млрд 665,725 млн, импорт - на 42%, до $1 млрд 134,568 млн.

Украина в 2017 году также увеличила экспорт металлоизделий на 30% - до $896,710 млн, импорт - на 25%, до $806,788 млн.

Как сообщала "Страна", Трамп раскритиковал Канаду после заявления Трюдо об ответных пошлинах.

"Канада плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам на протяжении долгого времени. Особые ограничения касались торговли. Они должны открыть свои рынки и отменить торговые барьеры", - написал президент США в Twitter.

Отметим, что Евросоюз примет ответные меры на пошлины.