Окружной административный суд Киева удовлетворил иск уволенной в марте 2015 года по люстрации бывшей замглавы Николаевской таможни Анны Колодяжной, восстановив ее в должности. Это следует из контекста сообщения адвоката Светланы Дудник в профильном Facebook-сообществе "Очищенные властью".

По ее словам, соответствующее решение было вынесено 31 мая, и в настоящее время у участников процесса на руках имеется вступительная и резолютивная часть решения, вынесенного судьей Павлом Григоровичем. Имя истца Дудник не называет, но согласно сведениям портала "Судебная власть" в последний день весны слушался иск к Государственной фискальной службе именно Анны Колодяжной.

Источник фото: court.gov.ua

Согласно вынесенному в заседании решению, приказ Министерства доходов и сборов об увольнении Колодяжной в рамках реализации закона "Об очищении власти", подлежит отмене. Саму же Анну Николаевну суд предписал восстановить в должности заместителя начальника Николаевской таможни.

Кроме того, ей надлежит выплатить компенсацию за время вынужденного прогула, который растянулся на более чем три года (с 13 марта 2015 года по 31 мая 2018 года) в размере 383 тыс грн.

"Дальнейшая задача адвокатов и юристов... - вынудить таможню исполнить решение суда в полном объеме. Готовимся к апелляционному обжалованию", - спрогнозировала дальнейшее развитие ситуации адвокат Дудник.

Как сообщало издание 368.media, Анна Колодяжная заняла пост замначальника Николаевской таможни летом 2014 года. Ее работа в таможенном ведомстве началась в 2004 году, когда она устроилась в Донбасскую региональную таможню, где сделала быструю карьеру. С февраля 2011 и по июль 2014 года Колодяжная работала заместителем (в том числе первым) главы Крымской таможни, а после этого была переведена в Николаев.

Источник фото: news.pn

Именно работа Анны Николаевны на руководящей должности в системе Крымской таможни Министерства доходов и сборов указана в качестве причины подпадания ее под люстрацию в соответствующем реестре.

Источник фото: lustration.minjust.gov.ua

Весной 2015 года Колодяжная была уволена в рамках реализации закона "Об очищении власти", и оспорила это решение. Как следует из материалов судебного реестра, рассмотрение жалобы экс-сотрудницы таможни, как и прочих фигурантов "люстрационного списка", приостанавливалось в ожидании вероятного решения на этот счет Конституционного суда. В феврале 2018 года производство по ее делу было возобновлено Окружным админсудом Киева. Который, в конечном счете, и вынес решение в пользу Анны Николаевны.

О которой выходило несколько заметок, где указывается на вероятные родственные связи Колодяжной с семьей покойного экс-главы Совета Министров Автономной Республики Крым Василия Джарты.

Сама Колодяжная сведения о родстве с Джарты не комментировала.

Ранее "Страна" писала, как суд в Одессе отменил люстрацию прокурора, назначив ему денежную компенсацию и постановив восстановить его в должности. Также мы сообщали, что ЕСПЧ может признать люстрацию в Украине нарушением прав человека.