Министр финансов Александр Данилюк категорически отрицает планы в нынешней ситуации добровольно подавать в отставку и считает распространяемую в СМИ информацию о возможности его увольнения на следующей неделе "прощупыванием почвы".

"Сам не писал (заявление об отставке – Прим. Ред), это не в моем характере. Есть определенные условия, при которых я это могу сделать. Но это точно не касается этой ситуации, когда я в борьбе за реформы. В этой борьбе я буду бороться до конца", - сказал он в эфире "Радио НВ".

Министр отметил, что ему неизвестно о наличии якобы подготовленного и подписанного премьером представления на его увольнение.

"Не хочу комментировать слухи. Кто-то прощупывает почву, как отреагируют на такой сценарий", - прокомментировал Данилюк сообщения о его возможном увольнении.

"Если кто-то хочет подать (меня) в отставку – пожалуйста. Поясняйте, почему это делается, что не так. Я поясню свою позицию, и пусть это будет решение ВР", - добавил глава Минфина.

Он уточнил, что сейчас не время говорить о том, при каких условиях он готов сам подать в отставку, но теоретически это возможно, "когда придется собственными руками ломать то, что было достигнуто". "Вот в этот момент я для себя приму соответствующее решение, если до этого дойдет. Но, я надеюсь, что до этого не дойдет", - отметил Данилюк.

По его словам, в настоящее время Минфин борется за Бюджетную декларацию и за то, чтобы бюджет не был заложником выборов.

"Мы - единое правительство и единая команда, перед которой стоят серьезные вызовы. От нас зависит финансовая стабильность", - подчеркнул глава Минфина.

Он добавил, что доверяет премьеру Владимиру Гройсману, и между нет персонального конфликта. "Его поддержка помогла реализовать много наших инициатив. И поддержка Министерства финансов помогла реализовать много его инициатив. У нас достаточно эффективный тандем", - сказал А.Данилюк.

В то же время он указал, что считает неэффективной работу Государственной фискальной службы (ГФС).

Министр подтвердил, что правительство 23 мая приняло решение о переподчинении ГФС от Минфина правительству, однако считает его незаконным и принятым в нарушение регламента, поэтому уверен в его отмене.

Как сообщала "Страна", сегодня Данилюк разослал письмо нардепам с предупреждением о больших проблемах из-за срыва кредита МВФ.

Ранее Гройсман раскритиковал поступок министра Данилюка - написание письма G7.