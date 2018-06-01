Синоптик Наталья Диденко показала, как от Нидерландов через Германию, Венгрию до Греции вытянулась полоса ливней и гроз. Также сильные грозы над Алжиром, в Испании, в Турции также осадки. Их можно рассмотреть на свежем фото из атмосферы.

При этом в Украине сухо, ясно, солнечно.

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Фото: Facebook.com

Как сообщала Страна, ранее синоптик показала карту, какая будет в Украине погода в первую неделю лета.

В выходные, 2-3 июня погоду в Украине сформирует антициклон, поэтому существенные осадки маловероятны. В западных областях очередной атмосферный фронт обусловит колебания атмосферного давления и грозовые дожди. Не забудьте зонты, дождевики и вспомните правила поведения во время грозы.

Мы писали, что синоптик рассказала, какие погодные рекорды мая побиты в украинской столице.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый день лета.