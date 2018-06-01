В Киеве двое грабителей решились на импульсивную кражу в семейном центре "Родные Нивки". Они не заметили камеры видеонаблюдения, что позволило полиции оперативно определить их личности.

Затем был установлен адрес проживания подозреваемых, передает Киев Оперативный.

"Кражу совершали слажено, открыто и нагло, не стесняясь и не боясь быть задержанными с поличным. Просьба обратить внимание на фото, возможно, они "проявили себя" где-то еще", - отмечается в сообщении.

В пятницу, 1 июня один из воров был задержан участковым и сотрудником семейного центра.

"Будьте осторожны, берегите друг друга", - напоминает "Киев Оперативный".

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", под Белой Церковью пятеро подростков забрасывали камнями автомобили.

Отметим, что в Киевской области грабители избили мужчину, чтобы слить из его авто 15 литров бензина.