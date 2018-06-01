Лето в Украине началось с небольшого подорожания доллара: 1 июня межбанковский курс поднялся на 2 копейки, и закрепился в рамках 26,12-26,14 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Финансисты со вчерашнего дня предвкушали эту курсовую коррекцию, потому не делали из нее большого события.

"На курсовые тренды влияли три фактора: умеренная активность участников рынка в первый день нового финансового месяца, постепенное снижение остатков на банковских корсчетах и ситуативная стабилизация соотношения евро/доллар", - прокомментировал ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Остатки банков на корсчетах в НБУ в пятницу уменьшились на 3,5 млрд. грн (до 46,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной центробанком через депозитные сертификаты, вырос на 5,2 млрд. грн. (до 69,3 млрд. грн.).

Ко всему подорожание доллара подстегивалось Нацбанком, который вышел на уровне 26,11 грн/$ выкупать валюту в резервы, и приобрел, по оценке казначеев, больше $10 млн.

"Наличный рынок прибавил оптимизма: открылся котировками вчерашнего утра 25,95-25,99 грн/$, к середине они снизились до 25,94-25,97 грн/$", - сообщил Куринной.

Он сохранил на будущую неделю старый прогноз - 26,1-26,2 грн/$. Несмотря на то, что ожидается рост спроса на доллар со стороны иностранцев, которые будут скупать СКВ под репатриацию дивидендов.

"На следующей неделе, наверное, ничего существенно не поменяется - 26,10 грн/$ ± 5 копеек", - согласился с ним начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как сообщала "Страна", в Киеве вырос курс продажи доллара.

Мы писали, что банкиры устроили на межбанке валютные качели, но доллар прибавил всего 1,5 копейки.

Курс доллара медленно ползет вверх и официально, и на украинском межбанке.