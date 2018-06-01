В Кабмине не допускают сценариев отказа от кредитов МВФ и сделают все возможное для продолжения сотрудничества с Фондом.

Об этом заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе дискуссии в Киевской школе экономики, отвечая на вопрос об альтернативном плане правительства при отсутствии новых траншей от МВФ, передает УНИАН.

"Мы для себя не допускаем варианта, что мы не будем в программе с Международным валютным фондом", - сказала Маркарова.

По ее словам, Украина еще не находится на том этапе, когда можно выйти из программы с Фондом, и такой шаг будет безответственным. Маркарова подчеркнула, что правительство будет делать все возможное для продолжения сотрудничества с МВФ и убеждать в этом парламент. При это она отметила, что нахождение в программе с МВФ – это не финансовая помощь бюджету, а прежде всего позитивный сигнал для инвесторов и партнеров Украины.

МВФ оценивает дефицит финансирования Украины в 2018-2019 годах в 4,5 млрд долл., что превышает поддержку международных партнеров. По данным рейтингового агентства S&P, Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на 24 млрд долл. Рейтинговое агентство отмечает, что осуществить указанные выплаты правительству будет крайне сложно без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП. Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу в ближайшие двадцать восемь лет – в период с 2018 по 2045 год включительно – составит 3,045 трлн в гривневом эквиваленте. Украина рассчитывает в 2018 году получить транш МВФ в размере 1,9 млрд долл., после чего привлечь средства на внешнем финансовом рынке, а также получить макрофинансовую помощь ЕС в размере 1 млрд евро.

В ЕС отметили, что получение Украиной макрофинансовой помощи, наряду с поддержкой других международных партнеров, позволит покрыть финансовые потребности страны на ближайшие 2,5 года.

Как сообщала "Страна", МВФ отмечает необходимость корректировки цены на газ для украинского населения "согласно рыночным условиям". Это, вероятней всего, приведет к дальнейшему повышению цен.

Напомним, что в Оппозиционном блоке призвали прекратить сотрудничество Украины с МВФ.