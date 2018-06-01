В последний рабочий день недели доллар на межбанке Украины вырос на копейку
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,13 грн/$1 с 26,12 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,12 - 26,14 грн/$1.
Национальный банк Украины (НБУ) 1 июня аукцион не проводил.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,1139 грн/$1 с 26,1223 грн/$1. Торговый оборот составил $368,48 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $339,7 млн.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 4 июня 2018 года.
100 долларов США - 2611.3944; 100 евро - 3047.2361; 10 российских рублей - 4.1980
Как сообщала "Страна", мы писали о курс НБУ на 1 июня - доллар подешевел, евро стал дороже.
Накануне курс гривни на межбанке в четверг упал к доллару еще на одну копейку.
Ранее слабый доллар вернул цены на нефть к росту на мировых рынках.