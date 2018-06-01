При расследовании покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко следствие законно прибегло к имитации его убийства. Спецоперация позволила получить доказательства связей задержанного организатора с российскими спецслужбами, а также более точную информацию касательно предполагаемых целей.

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Интерфакс.

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47(!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты… Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита", - написал Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Также благодаря данным оперативным мероприятиям стало известно, что после заказа убийства Бабченко организатор предложил исполнителю, который действовал в сотрудничестве с СБУ, убить еще двух человек.

"При этом он отметил, что существует целый список более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы", - уточнил генпрокурор.

"Задержание Г. (организатора – Прим.Ред.) до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор Украины также отметил, что такая имитация убийства предусмотрена статьей 271 УПК и "использовалась более 30 раз за последние 2,5 года".

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщала "Страна", членам "списка 30" по делу Бабченко предоставят охрану - Луценко.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - заявил генпрокурор.

Отметим, что фигурант дела Бабченко рассказал о конфликте внутри СБУ.