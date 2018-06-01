В течение текущих суток, 1 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе контролируется, однако боевые действия продолжались, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

"Боевые действия продолжались на мариупольском направлении. Обострение ситуации отмечалось также в Крымском, что на луганском направлении и вблизи Павлополя на мариупольском направлении", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

В сводке отмечается, что потерь среди украинских военных нет.

Как сообщала "Страна", за время войны на Донбассе погибли две с половиной сотни детей

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