В понедельник, 4 июня в Администрацию президента будет передано заявление о выходе из гражданства Украины главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"4 июня мы уже планируем подать заявление в письменном виде в Администрацию президента Украины", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.

При этом он допускает, что заявление могут не принимать из-за того, что Вышинский не подает его лично. Адвокат указал, что на этот случай есть план "подстраховки".

"Но я бы отметил, что это заявление было озвучено публично, через средства массовой информации", - указал Доманский.

Также адвокат отметил, что неизвестно, сколько будет рассматриваться данное заявление, поскольку действующее законодательство не устанавливает сроки для этого.

Правоохранители 15 мая задержали в Киеве руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.

Как сообщала "Страна", у Лаврова ответили Вышинскому на просьбу о помощи.

"Мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм".

Ранее советник Порошенко заявил, что Украина и Россия "договорятся" по задержанию Вышинского.