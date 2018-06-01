Платформа по содействию защите и безопасности журналистов Совета Европы опубликовала предупреждение об угрозах, с которыми сталкиваются СМИ в Украине. Об этом говорится на сайте Совета Европы.

В сообщении говорится, что украинские журналисты получают угрозы в контексте растущего давления в отношении средств массовой информации и организаций журналистов, которые бросают вызов действиям украинского правительства.

"30 мая 2018 года пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган опубликовала на своей странице Facebook список из 26 так называемых "предателей", которые критиковали правоохранительные органы после информации об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадий Бабченко. "Убийство" было спецоперацией с инсценировкой СБУ", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в списке так называемых предателей Ларисы Сарган, среди прочих имен, указаны журналистка Мирослава Гонгадзе, мужа которой Георгия Гонгадзе убили в Украине в сентябре 2001 года и Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины.

"16 мая 2018 года Ирина Геращенко, первый вице-спикер украинского парламента обвинила профсоюз в сотрудничестве с "кремлевскими пропагандистами". После чего Сергей Томиленко получал онлайн-угрозы (в основном на сообщения и комментарии в Facebook), призывающие украинские службы безопасности посадить его в тюрьму", - указывается в сообщении Платформы СЕ.

При этом в качестве подтверждения данного факта использовалась соответствующая новость "Страны".

Ранее Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) выступили с совместным заявлением, в котором осудили растущее словесное и онлайн-насилие в отношении журналистов в Украине.