Сбитый 30 лет назад в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, оказался жив и проживает в этой горной стране.

Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, передает РИА Новости.

Востротин не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации. Он также сообщил, что этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана.

"Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы, удивительно даже не то, что летчик смог остаться в живых после падения сбитого самолета, а то, что на протяжении десятков лет о нем не поступило никакой информации", - рассказал заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин.

Ранее в Афганистане участники одной из экспедиций случайно наткнулись на бывшего пленника, который уже не помнит украинский язык и забыл свое имя. Через переводчиков мужчина сказал лишь, что родом с Волыни.

Отмечается, что Россия не получала от американской стороны никакой информации о сбитом в 1987 году в Афганистане советском военном летчике.

Как сообщала "Страна", в МВД Афганистана подтвердили гибель девяти украинцев в результате теракта в Кабуле.

Как заявил афганской службе "Радио Свобода" заместитель представителя министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, всего погибло 14 человек.

Отметим, что российский генерал заявил, что боевики ИГИЛ формируют новые базы в Афганистане и Пакистане.