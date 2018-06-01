Украинский язык начали рекламировать на билбордах и ситилайтах
В последние дни мая киевляне заметили на улицах столицы билборды и ситилайты с социальной рекламой украинского языка.
Фото: facebook.com
Стоит отметить, что накануне, 31 мая президент Петр Порошенко объявил десятилетие украинского языка.
Во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области он подписал Указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины".
В рамках указа, Кабмину поручено разработать и принять Государственную программу до 2028 года о функционировании украинского языка как государственного во всех сферах жизни.
Среди прочего, программа предусматривает введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины.
Как сообщала "Страна", вице-спикер Рады Оксана Сыроид заставила нардепа Антона Киссе перейти на ломаный украинский язык.
Мы писали, что на Житомирщине работников магазинов и ресторанов обязали перейти на украинский язык.