В последние дни мая киевляне заметили на улицах столицы билборды и ситилайты с социальной рекламой украинского языка.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что накануне, 31 мая президент Петр Порошенко объявил десятилетие украинского языка.

Во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области он подписал Указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины".

В рамках указа, Кабмину поручено разработать и принять Государственную программу до 2028 года о функционировании украинского языка как государственного во всех сферах жизни.

Среди прочего, программа предусматривает введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины.

Как сообщала "Страна", вице-спикер Рады Оксана Сыроид заставила нардепа Антона Киссе перейти на ломаный украинский язык.

Мы писали, что на Житомирщине работников магазинов и ресторанов обязали перейти на украинский язык.