Джузеппе Конте вступил в должность премьер-министра Италии в присутствии президента страны Серджо Маттареллы и членов своего правительства.

Об этом сообщает ANSA.

После Конте присягу также принесли все 18 министров, президент Италии поздравил каждого из них.

С момента завершения церемонии новое правительство Италии обрело всю полноту своих полномочий.

Конте уже второй раз получил мандат на формирование правительства. Впервые попытка провалилась после отказа Маттареллы одобрить в должности министра финансов спорного кандидата - жесткого критика еврозоны Паоло Савону.

Из-за несогласия утвердить министра Конте отказался от поста премьера.

В четверг, 31 мая, после неудачи сформировать технократическое правительство во главе с экс-чиновником МВФ Коттарелли, лидеры итальянских популистских партий "Движение 5 звезд" и "Лига" снова договорились о формировании правительства.

На должность министра финансов предложили компромиссную фигуру - профессора экономики Джованни Триа, который поддерживает членство Италии в еврозоне.

Стоит отметить, что неоднозначный Савона будет работать в новом правительстве - в должности министра европейских дел. А бывший министр дел ЕС Энцо Моаверо Миланези станет главой МИД.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини и лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо займут должности вице-премьеров. Сальвини также будет министром внутренних дел, а Ди Майо - министром промышленности.

"Страна" разбиралась, почему итальянцы голосуют за евроскептиков и что теперь будет с санкциями против России.

Водоразделом на выборах в Италии, как и у многих ее соседей, стал миграционный кризис.

Также мы писали о том, почему ЕС хочет урезать финансирование стран Восточной Европы и что до этого Украине.