Президент Украины Петр Порошенко в пятницу открыл мост на автодороге М-15 Одесса – Рени в районе молдавского села Паланка

Мост в районе Паланки был реконструирован на месте старого. Длина нового инженерного сооружения увеличилась до 152 м, а ширина – до 10 м.

По проекту мост может выдерживать нагрузку до 100 тонн и имеет оценку сейсмоустойчивости в 9 баллов, однако при тестировании моста в середине мая строение выдержало нагрузку 360 тонн. Общая стоимость работ по возведению моста составила 112,4 млн. грн. Порошенко заявил, что новый мост прошел все необходимые испытания и готов к эксплуатации.

На Facеbook Порошенко заявил, что сегодня каждый может увидеть, как кардинально меняется дорожная сеть Украины.

На видео он торжественно перерезает красную ленточку вместе со строителями моста.

Порошенко также уверил, что поскольку построенный новый мост, в том числе, находится и на территории Молдовы, была найдена "международная модель" для урегулирования ситуации.

Видео: facebook.com

Напомним, во время своего визита в Одесскую область Порошенко на открытии зернового терминала под Одессой похвастался встречей с Трампом и уволил главу РГА.

Ранее мы писали, что Порошенко лично откроет фельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом.