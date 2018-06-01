Гелетей: Авто, сбившее мальчика на Позняках, было не из госохраны Порошенко
Автомобиль, который вечером 31 мая, сбил подростка в микрорайоне Позняки в Киеве - не относился к Управлению государственной охраны, которое обеспечивает безопасность президента Украины.
Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на главу Управления государственной охраны Валерия Гелетея.
"Этот автомобиль не имеет отношения к Управлению государственной охраны", - заявил Гелетей.
"Разумеется, никто не застрахован от того, чтобы работник полиции совершил ДТП, которое произошло вчера", - добавил руководитель УГО, комментируя вчерашнее ДТП.
Видео: facebook.com/djedai
Как сообщала "Страна", расследованием ДТП с участием авто из кортежа Порошенко займется СБУ.
Предварительная правовая квалификация в уголовном производстве - ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к телесным повреждениям средней тяжести) УК Украины.
Напомним, что ребенка, сбитого кортежем Порошенко, прооперировали, но он еще в реанимации.