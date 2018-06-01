В Киеве состоялась встреча генерального прокурора Юрия Луценко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака с руководителями дипломатических представительств стран-представителей "Большой семерки", Евросоюза, Норвегии, Австралии, ЕС и Совета Европы.

На встрече главы силовых украинских ведомств принесли объяснения по проведенной 29 мая спецоперации по предупреждению убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Во время встречи было рассказано о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления. Акцентировано внимание международного сообщества на том, что именно выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства", - говорится в сообщении ГПУ.

Как сообщала "Страна", Германия требует от Киева предоставить доказательства по делу Бабченко.

Мы писали, что в Кремле опровергли существование "приватного фонда Путина" о котором рассказал Бабченко.

Ранее СМИ сообщили, что известно о российском "заказчике" покушения на Бабченко.