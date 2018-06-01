Известный журналист и телеведущий Савик Шустер предложил восстановить социальную справедливость в Украине экономическим способом - выплачивать каждому украинцу гарантированный базовый доход. Об этом он заявил на презентации своей книги "Свобода слова против страха и унижения" в киевском Мыстецьком Арсенале.

По его словам, базовый доход, который гарантированно следует давать украинцам вне зависимости от пола и возраста, должен составлять 3400 гривен.

Базовый доход должно выплачивать государство от самого рождения и до смерти. Всем. Заключённым, безработным, депутатам, пенсионерам и новорожденным детям", - заявил Шустер.

По его словам, гарантированная сумма от государства убирает возможности коррупции, поскольку нет необходимости насчитывать людям различные суммы и выплаты, а следовательно сокращается аппарат чиновников.

К слову, некоторые журналисты на презентации книги заметили, что она была похожа на предвыборную программу. Однако, заметим, что Савик Шустер не имеет украинского гражданства, он гражданин Канады и Италии, и, следовательно, не может баллотироваться на выборах в Украине.

Ранее мы писали, что суд признал незаконной проведенную в 2015 году налоговую проверку общества с ограниченной ответственностью "Савик Шустер Студия".