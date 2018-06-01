Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) выступили с совместным заявлением, в котором осудили растущее словесное и онлайн-насилие в отношении журналистов в Украине.

Также IFJ и EFJ представили предупреждение об этих угрозах Платформе Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, указано, что 30 мая 2018 года пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган опубликовала в своем профиле Facebook список из 26 так называемых "предателей", которые критиковали правоохранительные органы после так называемого "убийства" в Киеве российского журналиста Аркадий Бабченко.

"Убийство было фактически операцией, во время которой украинские службы безопасности (СБУ) инсценировали убийство Бабченко. Два журналиста появляются в списке так называемых предателей Ларисы Сарган: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко, который является главой Национального союза журналистов Украины, входящего в EFJ и IFJ.

Ранее, 16 мая 2018 года первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко обвинила Национальный союз журналистов Украины в сотрудничестве с "кремлевскими пропагандистами". В последующие дни Сергей Томиленко получал онлайн-угрозы (главным образом, через сообщения и комментарии в Facebook), призывающие украинские службы безопасности заключить его в тюрьму.

"Мы решительно осуждаем эту кампанию по запугиванию со стороны государственных чиновников, и мы призываем украинские власти положить конец любому акту преследования, направленному против журналистов и представителей организаций журналистов", - сообщили в совместном заявлении генеральные секретари IFJ и EFJ Энтони Беллэнгер и Рикардо Гутьеррес.

IFJ и EFJ представили предупреждение об этих угрозах Платформе Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов.

В резюме, опубликованном на Платформе по содействию защите журналистики и безопасности журналистов также приводится ссылка на материал "Страны" о том, что Национальный союз журналистов Украины обвинил первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирину Геращенко в публичной лжи, произнесенной с парламентской трибуны.

Как сообщала "Страна", ранее глава НСЖУ Томиленко заявил, что власти выгодно, чтобы журналисты боялись ее.

Ранее мы писали, что НСЖУ требует от властей публичного отчета по каждому случаю давления на СМИ.

Также НСЖУ заявили о солидарности со 112 каналом.