В пятницу вечером уровень пробок в Киеве из-за дорожных работ и ДТП достиг 7 баллов по 10-балльной шкале сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение затруднено в районе станций метро "Дружбы народов", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и других районов в центре. Об этом сообщают "Яндекс-пробки".

Заторы сформировались на проспектах Победы в обе стороны, Голосеевском, Воздухофлотском, улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в сторону Севастопольской площади, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги (в обе стороны), проспекте Николая Бажана (в сторону Борисполя), Броварском проспекте (в сторону Броваров) и улицы Саперная Слободская (в сторону Южного моста) и других.

В настоящее время движение затруднено на Южном, Северном и Дарницком мостах.

Фото: yandex.ua/maps

Как сообщала "Страна", в центре Киева грузовик снес болларды и вылетел на тротуар. По словам водителя, у грузовика отказали тормоза.

Напомним, как киевляне не давали уехать авто из кортежа с места ДТП, где сбили мальчика.