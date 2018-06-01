Житель Киева опубликовал петицию, где выступил с предложение промаркировать выходы из метро для лучшего ориентирования. Каждый выход предложено отметить буквами.

Также автор петиции указал, что нужно разместить информационные таблички на каждом перроне станций.

По мнению автора, нововведение облегчит пользование городским транспортом. "Предлагаю дать каждому выходу из Киевского метрополитена конкретной станции свою маркировку. Разместить информационные стенды на перронах", - написал Губань.

Артур предложил на информационных стендах указать, например, в какую сторону идет выход А, который находится у выхода В. Кроме этого, в переходах разместить таблички с указаниями в какую сторону идет выход С, а в какую D, и другие. Также, по словам автора, необходимо на входе в метро со стороны улицы разместить табличку с маркировкой входа.

Пока петиция набрала всего 6 подписей из необходимых 10000. Когда она наберет нужное количество, ее рассмотрят городские власти.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Маркировки выходов используют в метро Китая - в Гонконга и Гуанджоу. Также буквами отмечены выходы на некоторых станциях метрополитена Лондона.

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