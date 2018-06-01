В Украине в связи с наступлением летнего сезона подорожали билеты на поезда "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба Центра транспортных стратегий.

"Коэффициент 1,07 к базовой ставке тарифа, вступивший в силу с июня, будет действовать до конца августа, после чего в сентябре будет применяться коэффициент 1,02 - то есть произойдет снижение на пять процентных пунктов. В конце мая действовал коэффициент 1,01, то есть на 1% выше базовой ставки проезда, поэтому 1,07 - это повышение на 6% по сравнению с предшествующим периодом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поднятие цен на билеты в связи со сменой календарного периода не является новшеством.

Ранее "Страна" писала о том, на сколько подорожали билеты в поездах.

Также мы сообщали, что после подъема цены "Укрзализныця" предупредила о сбоях при продаже билетов онлайн.