Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский уверен, что выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

Об этом он сказал во время выступления в зале суда, где рассматривалась апелляция по изменению ему меры пресечения, передает "Украинская правда".

Так, объявляя о своем намерении отказаться от гражданства Украины, Вышинский отметил, что очевидно сотрудники Службы безопасности ищут возможности для освобождения украинцев, находящихся за решеткой в ​​России.

"Мне жаль, что для освобождения украинцев, отбывающих наказание на территории РФ, нельзя найти единого политического решения, поэтому надо проводить различные спецоперации СБУ для того, чтобы найти себе жертву для обмена", - заявил директор "РИА Новости Украина".

Он добавил, что ему известно, что его мать уже покинула территорию Украины, поэтому у правоохранителей нет козырей против него.

"Дорогая СБУ, если вам нужна была жертва для обмена, то не надо было делать так много усилий, задействовать такой большой ресурс, проводить обыски у моих престарелых родителей и в офисах, и допрашивать десятки людей, с которыми я был связан", - сказал Вышинский.

Он добавил, что можно было просто с ним связаться и все объяснить, а не "демонстрировать уровень своих возможностей".

Вышинский рассказал, что много размышлял о своем решении, находился в тяжелом моральном состоянии, и пришел к выводу, что допросы его родных и знакомых, нужны, чтобы добиться от него стать объектом для обмена.

Также он отметил, что ему жаль идти на этот трудный шаг и покидать страну, в которой он родился и вырос, а также поблагодарил президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку и внимание к его делу.

Кроме того Вышинский выразил мнение, что такой шаг поставит под сомнение вообще "всю эту спецоперацию" против него.

Адвокат директора "РИА Новости Украина" Андрей Доманский рассказал, что решение о выходе из гражданства Украины его подзащитный принял прямо в зале суда, когда увидел предвзятое отношение коллегии судей.

В частности, по его словам, это проявилось в том, что Вышинскому не позволили находиться рядом с адвокатами во время судебного заседания.

Он отметил, что в связи с этим, защитники подали заявление об отводе коллегии судей, но и она была отклонена.

"Я думаю, это было последним для принятия Кириллом соответствующего решения по выходу из гражданства Украины и его подписанное заявление будет подано в администрацию президента Украины в понедельник, где будет официально зарегистрировано", - сказал Доманский.

"Он сделал то, ради чего был задержан - стал объектом обмена. Он это понимает", - добавил адвокат.

По мнению защитника, это досадное решение, поскольку в дальнейшем может быть использовано против Украины.

Также Доманский добавил, что защита не надеялась на то, что суд отпустит Вышинского из-под стражи, поскольку все было заранее понятно.

По его словам, сейчас проводится ряд следственных действий, допросы, на которые адвокаты не допускаются.

Кроме того, он добавил, что допрашиваются люди из окружения Вышинского, которым ставят "сложные вопросы", а также ему не позволяют видеться с родными.

Защитник отметил, что его подзащитный общается исключительно с адвокатами, из-за чего написал жалобу в уполномоченный по правам человека в Украине, а также выразил опасения за свою жизнь.

Адвокат пояснил, что Вышинский считает, что его могут физически ликвидировать, но кто именно может это сделать, уточнять не стал.

Как сообщала "Страна", Апелляционный суд Херсонской области отказал защите руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в отводе коллегии суда.

Также мы писали, что советник Порошенко заявил, что Украина и Россия "договорятся" по задержанию Вышинского.