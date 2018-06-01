В пятницу, 1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал состояние торговых отношений с Канадой в области сельского хозяйства и фермерства.

"Канада плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам на протяжении долгого времени. Особые ограничения касались торговли. Они должны открыть свои рынки и отменить торговые барьеры", - написал президент США в Twitter.

Критика Белого Дома прозвучала после того, как канадский премьер Джастин Трюдо выразил сожаление в связи с вводом Вашингтоном заградительных пошлин на импорт стали и алюминия. По словам премьера, "подобные тарифы абсолютно неприемлемы" и "идея того, что Канада считается национальной угрозой для США, непостижима".

Трюдо заявил, что в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия Канада введет свои - на сумму 16,6 миллиардов долларов.

Заградительные пошлины США на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики начали действовать с 1 июня. Канада и Мексика немедленно ответили на введение пошлин США, представив детальные планы увеличения тарифов на поставляемую из Штатов продукцию, включая свинину, яблоки, йогурты и туалетную бумагу. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что ЕС также подготовил ответные меры.

Ранее в 2018 году США уже ввели заградительные пошлины в отношении стали и алюминия из Китая, России, Японии и других стран.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", в США ужесточат правила выдачи виз гражданам Китая.

Речь идет об ограничении одним годом срока виз для студентов в сфере робототехники, авиастроения и высокотехнологичных областях.

Отметим, что по данным журналистов, Трамп введет ввозные пошлины на элитные авто из Германии.