В соцсети показали, как обитатели Киевского зоопарка спасаются от жары и купаются в водоемах. Видео опубликовала на странице столичного зоопарка в Facebook его пресс-служба.

В размещенном в соцсети ролике запечатлено, как медведи и бегемоты купаются в водоемах, бобер охлаждается под душем из специальных поливалок, а капибары пытаются спастись от жары в небольшой луже.

Также животных спасает от жары в тень деревьев.

Напомним, вечером 8 апреля в Киевском зоопарке произошел пожар.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаевском зоопарке обитает саймири-долгожитель, переживший сородичей на 15 лет.

Также мы сообщали, что в Николаеве стая бродячих псов ночью ворвалась в зоопарк и загрызла альпак.