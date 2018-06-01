Наша певица Светлана Лобода родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). За океан она уехала намеренно на седьмом месяце беременности.

Об этом исполнительница рассказала в интервью "КП в Украине".

"Со мной была семья и самые близкие люди. Но в родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна", - рассказала Лобода.

Она отказалась отвечать на вопросы об отце ребенка и имени дочери.

Ранее исполнительница показала первую фотографию новорожденной дочери. Роды проходили в Лос-Анджелесе.

"Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", - говорится в подписи певицы под снимком.

"Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - добавила певица.

Вы считаете себя хорошей мамой? Для вас хорошая мама - это какая?

"А как вы думаете - мамы бывают плохими? По крайней мере, с точки зрения детей? Мне кажется, ребенок любит мать безусловно, потому даже те детки, которых оставили, спустя годы пытаются найти своих родителей и любят их, несмотря ни на что.

Думаю, я любящая мать. Я отдаю своим детям все и живу ради них. Они единственный смысл и обещание вечной жизни. А хорошая ли я, определит время. И знаете, в чем это будет проявляться? В том, насколько самодостаточными и счастливыми вырастут мои девочки", - отметила она.

Ее дочь появилась на свет в госпитале Сидарс Синай, где в разное время становились мамами такие мировые звезды, как Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян.

Как сообщала "Страна", Светлана Тарабарова показала округлившийся животик и заявила, что новый альбом пишет вместе с ребенком.

Напомним, что Лобода показала, как кормит грудью новорожденную малышку.