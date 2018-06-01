В Черкассах минувшей ночью произошла драка со стрельбой, участником которой стал полицейский. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

Инцидент произошел возле кинотеатра "Мир", там произошла стычка между сотрудниками полиции и местными парнями.

По словам очевидцев, правоохранители попытались решить конфликт с помощью травматического оружия и начали стрельбу. Медосмотр показал у одного из "стрелков" 1,6 промилле алкоголя.

Скандальное событие прокомментировал представитель ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко. С его слов, ночью в полицию действительно поступил вызов о драке со звуками выстрелов. Прибыв на место, правоохранители установили причастных к стрельбе, одним из них оказался сотрудник полиции Черкасской области, который на момент происшествия находился на больничном.

В настоящее время назначено служебное расследование, на период которого полицейский отстранен от работы. Также по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства.

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