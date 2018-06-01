В московском аэропорту Шереметьево разместили плакаты с экс-игроками киевского Динамо Евгением Рудаковым (1960-е, 70-е) и Игорем Белановым (середина 80-х) - с надписью "Футбольная Россия".

Об этом сообщает портал Tribuna.

Ряд СМИ возмутились тем фактом, что Рудаков был указан под именем Валерий, а не Евгений.

По информации издания, Беланов, родившийся в Одессе, никогда не выступал за российские клубы, а Рудаков в 1960-м числился в дубле московского "Торпедо".

Фото: ua.tribuna.com

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