Правительство Германии требует от властей Украины объяснений по поводу спецоперации СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко. Такое заявление сделал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает DW.

По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы, считает Зайберт.

"Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", - подчеркнул он.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила о том, что в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировано.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста. По подозрению в организации покушения задержан владелец ООО Украинско-немецкого совместного предприятия (единственной частной оружейной компании) в стране Шмайсер Борис Герман.

Ранее "Страна" разбиралась в том, что известно о провокаторе СБУ, который "убил" Аркадия Бабченко.